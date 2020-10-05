Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki minibüs sürücüsüne ceza kesildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında yaptığı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsü kontrol eden ekipler, birinde 6, diğerinde ise 11 fazla yolcu taşındığını tespit etti.

Yolcular araçtan indirilirken, minibüs sürücülerine "İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları"na aykırı davranmaktan tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı.