Konya'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki kahvehanedeki 39 kişiye işlem yapıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede, iş yerinin bodrum katı ve depo bölümüne saklanmış, aralarında polis tarafından aranan bir şüphelinin de bulunduğu 27 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yaptı.

Polis, daha önceden mühürlendiği öğrenilen iş yerini tekrar açan işletmecisini de gözaltına aldı.

Yine aynı ilçede ruhsatsız ve isimsiz olarak faaliyet gösteren başka bir iş yerinde yapılan kontrollerde ise içeride oyun oynayan 12 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem uygulandı.