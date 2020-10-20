Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 111 kişiye ceza kesildi

AA

Polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 4 iş yerinde yapılan denetimde 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Yapılan kontrollerde, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiği tespit edildi. İş yeri sorumlusu R.K'ye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ceza kesildi.

Belgeleri eksik olduğu tespit edilen iki iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği öğrenildi.