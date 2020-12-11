Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri, 7-11 Aralık'taki kontrolleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 530, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 153 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği 5 iş yerinin sorumluları hakkında adli işlem başlatılarak iş yerlerinin faaliyetten men edildiği belirtildi.