Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 14-18 Aralık'taki kontrolleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 624 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 2 iş yerinin faaliyetten men edildiği bildirildi.