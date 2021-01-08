Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 515 kişiye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 4-8 Ocak'taki kontrolleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği 6 eğlence mekanı faaliyetten men edildi.

Bu iş yerlerinden 3'ünün sorumlusu hakkında "mühür bozma", 3'ünün sorumlusu hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.