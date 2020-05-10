Konya'da "köpeklerin dövüşmesi" nedeniyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda köpeklerin boğuşması iddiasıyla iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada, Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ın (24) öldürmesinin ardından, olayda yaralanan şüphelilerin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Zengin (18) çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, babası Mehmet Zengin (54) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda dün, Mehmet Zengin'e ait çoban köpeği, komşusu Erol Fırat'ın köpeğiyle boğuşmaya başlamıştı.

Köpeğini, oğluyla almaya gelen Zengin, Furkan Fırat ile tartışmaya başlamış, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, baba Erol Fırat, bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.

Kavgada yaralanan Zengin ile oğlu, Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.