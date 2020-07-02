Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren sanık hakim karşısında

AA

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özlem Karabulak ile taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Özlem Karabulak, savunmasında, amacının Aynur Süngülü'yü öldürmek olmadığını, elindeki tabancanın kurusıkı olduğunu zannettiğini savundu.

Karabulak, silahı kendisine Aynur Süngülü'nün eski eşi Ali K'nin verdiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Düğününe katılamadığım oğlumu görmek için Seydişehir'e gelmiştim. Eşim bana ve çocuklarıma ödemesi gereken nafakaları ödemiyordu. Bunları konuşmak için kaldığı binaya gittim. Zile astım ancak kapı açılmadı. Sonra maktulün sesini duydum, yanında genç bir kız vardı. Binaya girdiler, ben de eşimi sormak için binaya girdim. Arkasından bağırdım 'Tufan nerede' diye, o da bana hakaretler etti. Yanımda bulunan, kurusıkı olarak bildiğim tabancayı merdivene doğru tuttum, ben maktulü hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmaktı. Maktulenin zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim."

Eşi ile boşanmak üzere olduklarını hatırlatan Karabulak, maktul ve eşinin sosyal medya üzerinden kendisine tacizde bulunduklarını iddia etti.

Maktulün oğlu Mehmet Tolga Koyuncu, "Benim bu hayatta tek varlığım annemdi, onu da benden aldı. Hiçbir indirimden yararlanmamasını, en yüksek cezayı almasını istiyorum." dedi.

- Olay

Seydişehir ilçesinde 3 Ocak'ta Özlem Karabulak, eşi Tufan Karabulak ile yaşadığını öğrendiği Aynur Süngülü'yü evinde silahla vurmuş, Aynur Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Özlem Karabulak, yakalanarak tutuklanmıştı.

Şüpheli Özlem Karabulak'ın, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan Karabulak'ın ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek." notuyla paylaştığı belirlenmişti.