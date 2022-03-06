Kayıp çiftçi kanalda ölü bulundu

Yalıhüyük ilçesi Aşağı Mahallesi'nde yaşayan ve ada yanı mevkisindeki tarlasını su taşkınları sebebiyle kontrol etmeye giden Osman Bıyık'tan (71) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin arama çalışması başlatması üzerine Bıyık'ın cansız bedeni, tarlanın yakınındaki su kanalında bulundu. Bıyık'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.