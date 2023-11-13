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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da kayalıklardan düşüp yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

        Konya'da kayalıklardan düşüp yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

        Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 04:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 04:26
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        Kayalıklardan düşüp yaralandı, helikopterle kurtarıldı
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        Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        Mernek Mahallesi Tomalak mevkisindeki kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve İHH arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

        AA'nın haberine göre; yaralı kişi, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan helikopterle bulunduğu kayalıklardan kurtarıldı.

        Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Konya
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