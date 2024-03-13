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        Haberler Gündem Güncel Konya'da katliam gibi kazada 15 yıla kadar hapis istemi

        Konya'da katliam gibi kazada 15 yıla kadar hapis istemi

        Konya'da otomobili ile yayalara çarparak aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü hakkında toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:09
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        Katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu
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        Konya'nın Selçuk ilçesinde geçen yıl 4 Kasım'da 20 yaşındaki Sefa Selvi yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

        AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ

        Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9), hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (8) ve Ceylin Naz Övüş (16), yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı.

        Kazadan sonra gözaltına alınan Sefa Selvi ise işlemleri sonrası tutuklandı.

        89 METRE FREN İZİ

        Kaza tespit tutanağında caddedeki azami hız limitinin otomobiller için 82 kilometre olduğu ancak Selvi'nin otomobilinin 111-120 kilometre hızla gittiği, fren izi uzunluğunun da 89,6 metre olduğu belirtildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2'nci bir bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, "Olay yerinde bulunan aydınlatma lambalarından birkaçı kaza esnasında çalışmamaktadır. İlgili kuruluş kaza mahallinin bulunduğu yer ve devamında aydınlatma ile ilgili gerekli çalışmaları yapmış ancak hayatın olağan akışında aydınlatma lambalarının arızalanması gayet tabidir. Kazanın meydana geldiği anda gece olması sebebiyle seyreden araçların farlarını yakarak seyretmeleri gerektiğinden ve farların etkisiyle görüş açısının yeterli olması açısından araç sürücülerinin gün durumunu da göz önüne alarak gerektiğinde seyretmiş oldukları yol için belirlenen hızın daha da altında seyrederek gün ve trafik durumuna uygun hızla seyretmesi gerekirken dosya muhteviyatında bulunan tanık ifadelerinde ve kolluk görevlileri tarafından yapılan fren ölçümünde araç sürücüsünün seyretmiş olduğu yol için belirlenen hız limitinin üzerinde seyrederek kazanın oluşumuna engel olamamış ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir" denildi.

        Raporun sonuç kısmında ayrıca kazaya karışan yayalar ile şüpheli Sefa Selvi'nin dışında kusurlu başka kişi veya kurumun olmadığı belirtildi.

        "YOLDA AYDINLATMALAR YETERSİZDİ"

        İddianamede Sefa Selvi'nin savcılıkta alınan ifadesi de yer aldı. Selvi, bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, "Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Yolda aydınlatmalar yetersizdi; bu yüzden yayaları göremedim, hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Olay öncesinde protein tozu ve enerji içeceği almıştım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim" dedi. Selvi hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, talep edildi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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        #Konyada kaza haberler
        #trafik kazası
        #kaza davası
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