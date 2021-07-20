Konya'da kargo firmasından çelik kasa çalıp içindeki paralarla tatile giden 6 şüpheli otelde yakalandı

AA

Merkez Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde polis, bir kargo firmasına ait şubeden, içerisinde 260 bin lira olan çelik kasanın çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında, kargo firmasının eski çalışanlarından Abdullah S'yi (19) gözaltına aldı.

- Otelde yakalandılar

Polis, MOBESE kameralarından, şüphelilerin çelik kasayı çaldıktan sonra, Yahya B'ye (33) ait, sol farı kırık otomobille kaçtıklarını belirledi.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin otomobille Antalya'ya gittiğini tespit ederek, otel kayıtlarından Yahya B'nin ismine ulaştı.

Harekete geçen polis, Yahya B. ile Ecevit A. (46), İ.D. (17), Can Ahmet D. (20), Samet G. (18) ve Amet G'yi (18) Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yaparken gözaltına aldı.

Çelik kasadan çalınan 260 bin liradan geriye kalan 33 bin lira ise kargo firmasına teslim edildi.

Konya'ya getirilen 6 şüpheli ile kentte gözaltına alınan Abdullah S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden Can Ahmet D, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, para kazanın." diye tepki gösterdi.

Zanlılardan, kargo firmasının eski çalışanı Abdullah S. ile Can Ahmet D. ve Samet G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı, serbest bırakıldı.