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Konya'da kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı: Baba- oğul öldü

Konya'da olasılık kurallarını zorlayan trafik kazası! Doğan Selçuk, kullandığı kamyonun freni tutmayınca aynı yönde seyir halindeki kardeşi Mustafa Selçuk'un idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki 14 yaşındaki oğlu Emirhan hayatını kaybetti

Giriş: 21.01.2023 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı: Baba- oğul öldü
Trafik kazasında baba-oğul hayatını kaybetti
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DHA

Konya'da Doğan Selçuk, kullandığı kamyonun freni tutmayınca aynı yönde seyir halindeki kardeşi Mustafa Selçuk'un idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan (14) hayatını kaybetti.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü ile Tepeköy Mahallesi yolunda dağlık alanda meydana geldi. Doğan Selçuk'un kullandığı 42 CKT 70 plakalı tomruk yüklü kamyon freni tutmaması sonucu önünde kardeşi Mustafa Selçuk yönetimindeki 42 J 1220 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan Selçuk yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cansız bedeni otopsi için

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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