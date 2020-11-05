Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, çalışmak için geldiği ilçeye bağlı Başkaraören Mahallesi kırsalında çadırda yalnız yaşayan Muhandis Bulut (48),dün akşam ısınmak için mangaldaki kömürü yaktıktan sonra uyudu.

Bulut'tan haber alamayan mahalleli, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bulut'u çadırın içinde yerde hareketsiz yatarken bulan jandarmanın haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bulut'un karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulut'un cesedi, incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.