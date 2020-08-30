Konya'da kapkaç yöntemiyle yaşlı kadının cüzdanını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak'ta yürüyen Şükriye Kutlu'nun elindeki cüzdanı arkasından gelen kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Yaşlı kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı ancak sonuca ulaşamadı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Tahsin K. (28) olduğunu tespit etti.

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Tahsin K, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde yakalandı.

Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.