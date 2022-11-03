Kamyonetle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Naciye K. idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Safa Ü'nün kullandığı otomobille Hüyük yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Konya ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.