Konya'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir- Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Hayrullah Yanar yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Kaan Evirgen idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kazada hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Hayrullah Yanar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada TIR sürücüsü Kaan Evirgen ve yanındaki Kemal Genç de yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanar'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı olan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Fotoğraf: DHA