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        Haberler Gündem Konya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Konya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:14
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        Kablo hırsızlığı operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak'ta metrelerce uzunlukta direk üstü bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli C.Ç, R.H. ve C.Ç'nin ikametinde, kesme makası, kurusıkı tabanca ile bakır kablo ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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