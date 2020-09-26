Konya'da kablo hırsızlığı şüphelileri güvenlik kamerasına takıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde merkez Meram ve Karatay ilçelerinde, yer altından geçen Türk Telekom'a ait 154 bin lira değerindeki telefon hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı otomobili belirledi.

Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde, zanlıların İ.K. (32) ile M.C. (25) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.C'nin farklı suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilirken, çalarak hurdacıya sattıkları kablolar şirkete teslim edildi.

Öte yandan, zanlıların Türk Telekom'a ait kabloları çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir otomobilden inen 2 kişinin, rögar kapağını açıp yer altına uzanan kabloları çıkararak arabaya koyması yer alıyor.