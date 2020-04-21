Konya'da iş yerinde oyun oynayan 6 kişiyle iş yeri sahibine para cezası

AA

Konya'da bir iş yerinde oyun oynayan 5 kişi ile işletmecisi hakkında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin üst katında kağıt oyunu oynandığı ihbarını aldı.

İş yerine yapılan baskında, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve kapalı alanda sigara içtikleri belirlenen 5 kişiyle iş yerinin işletmecisi H.M.K'ye toplam 18 bin 900 lira idari para cezası verildi.

İçeride bulunan 5 kişiden birinin ayrıca hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.