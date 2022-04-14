Konya'da iş insanının şüpheli ölümü!

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde merdivenlerden düştüğü iddia edilen iş insanı hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir dinlenme tesisinin sahibi olan Mustafa Ayrancı, evinin ikinci katına çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine başının üzerine düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayrancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ayrancı'nın cansız bedeni otopsi için polis nezaretinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.