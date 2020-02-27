AA

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen tırdan görüntüler- Kazada tırdan dökülen yemlerden görüntüler

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü. KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.Aşır Kurnaz (25) idaresindeki 42 J 9497 plakalı tır, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yönetimindeki 24 B 303-10 plakalı tırla çarpıştı.Ağır yaralanan Bagheri, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer sürücü Aşır Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.