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        Haberler Gündem Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 01:00
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        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Akif Ç'nin kullandığı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi'nde, Hakan Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

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        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Akif Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan İsmail Y. ve Yusuf K. yaralandı.

        Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Ç. ve Yusuf K'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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