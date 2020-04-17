Konya'da Holstein cinsi inek iki ayaklı buzağı doğurdu

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İlçenin Fevzipaşa Mahallesi Eşeli mevkisinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kazım Savur (50) ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Buzağının neden iki ayaklı doğduğunu bilmediğini dile getiren Savur, "İnek doğum yapınca buzağının ayaklarında anormallik olduğunu fark ettik. Yakından baktığımızda iki ön ayağının olmadığını gördük." dedi.

Buzağının yaşaması için mücadele edeceğini belirten, Savur şunları kaydetti:

"Buzağı 20 gün önce dünyaya geldi. Şu anda sağlığı çok iyi. Ön iki ayağının olmaması buzağı için zor bir durum. Ayağa kalktığında geri geri yürüyor. Bizler de beslenmesine ve sağlığına önem veriyoruz. İlk başta şaşkınlık yapsa da buzağıyı kesmeyi asla düşünmedim. Çünkü Allah onu bana imtihan için gönderdi. Kesmeyi düşünmüyorum. Büyütüp besleyeceğim. Hatta yürümesi için protez bir araç yapmaya çalıştım.Diğer buzağılar nasıl değerliyse bu da aynı. Allah'ın bize bir lütfü bu."