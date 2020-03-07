Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

AA

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan beyaz renkli plakasız otomobili tespit etti.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, bazılarının suç kayıtları da bulunan şüphelilerin İsmail Oğuz M. (31),İshak S. (29),Galip Ş. (28),Ahmet K. (28) ve Bilal Fatih K. olduğunu tespit etti.

- Eski çalıştığı iş yerini soymuş

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerden İsmail Oğuz M'nin hırsızlığın yapıldığı iş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenildi, diğer zanlıları "Bu iş yeri sahibinin bana borcu var." diyerek kandırdığı öne sürüldü.

Zanlıların, soygunun ardından kaçtıkları otomobili, tespit edilememesi için maviye boyattıkları ve sahte plaka taktıkları belirtildi.

- Çaldığı keçiyi arkadaşı vasıtasıyla babasına satmış

Meram ilçesine bağlı Aymanas Mahallesi'ndeki ahırdan küçükbaş hayvan hırsızlığı yapılmasına ilişkin soruşturmada da polis, mahallede sürekli dolaşan otomobili takibe aldı.

Ekipler, incelemenin ardından şüphelilerin Esat U. (22),Muammer K. (36) ve Serkan U. (26) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılardan Esat U'nun, çaldıkları keçiyi Muammer K. vasıtasıyla babasına sattığı belirtildi.

İki hırsızlıkla ilgili gözaltındaki 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.