29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre İlker Tuğrul Uğurlu, araba alım satımı yaptığı ortağı 41 yaşındaki Mehmet Durmaz’ı 3 ay önce aralarındaki alacak verecek meselesi nedeni ile silahla vurup yaraladı.
20 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Olay sonrası polis tarafından yakalanan zanlı alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 65 gün cezaevinde kalan İlker Tuğrul Uğurlu 20 gün önce tahliye edilerek, salıverildi.
Bunun üzerine Mehmet Durmaz Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu ile aralarındaki meseleyi konuşup anlaşmak için Uğurlu'nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi. İkilinin arasında konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.
9 EL ATEŞ ETTİ
Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu'nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz'a peşpeşe ateş etti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Durmaz 9 yerinden yaralanırken siteye birlikte geldiği arkadaşı 38 yaşındaki Bahattin Çetinkaya da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Emniyete giderek polise teslim olan İlker Tuğrul Uğurlu işlemlerinin ardından tutuklandı.
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