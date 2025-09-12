Habertürk
        Konya'da "gelin hamamı" geleneği yaşatılıyor | Son dakika haberleri

        Konya'da "gelin hamamı" geleneği yaşatılıyor

        Konya'nın Ilgın ilçesinde Osmanlı Dönemi'nin renkli eğlencelerinden biri olan "gelin hamamı" eğlencesi Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri'nde yeniden canlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:41
        Konya'da "gelin hamamı" geleneği yaşatılıyor
        Konya'nın Ilgın ilçesinde Osmanlı Dönemi'nin renkli eğlencelerinden biri olan "gelin hamamı" eğlencesi yaşatılıyor.

        Düğün öncesi gelin adaylarının arkadaşlarıyla birlikte şarkılar ve türküler eşliğinde yaptığı bu gelenek, Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşatılıyor.

        Gelin hamamı eğlencesi günümüzde gelin adayı ve arkadaşlarının keyifli zamanlar geçirmesini sağlıyor.

        Gelenek, modern dokunuşlarla güncellenmiş olsa da eğlenceli atmosferiyle günümüze ulaşmayı başardı.

        Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri, bu geleneği yaşatmak isteyen gelin adaylarına olanak sağlıyor. Belediye Başkanı Ömer Apil yaptığı açıklamada, "Gelin hamamı, kültürümüzün önemli parçalarından biri. Biz de Ilgın Kaplıcaları'nda bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #Ilgın
        #gelin hamamı
