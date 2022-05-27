O kentte firari 100 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Konya merkezde 40 ekip ve 112 polisle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şafak vakti baskınlarında; 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'öldürme', 'silahla tehdit', 'şantaj', 'yağma', 'dolandırıcılık' dahil birçok suçtan haklarında 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş toplam 332 yıl hapis cezası ile aranan 100 kişi yakalandı. Firari hükümlülerden 60’ı cezaevine gönderilirken, 40'ı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.