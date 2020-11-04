Konya'da filyasyon ekibini taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

Mehmet Yıldız (53) idaresindeki, filyasyon ekibinde görevli sağlık personelini taşıyan 42 H 6128 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otomobildeki doktor Alperen Tuğrul Atalay (59),hemşireler Havva Öztüre (44) ve Hayriye Tekinöz (24) yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibinin, Yenidoğan Mahallesi'ndeki filyasyon çalışmaları sonrası ilçe merkezine dönüş yapmak üzere yola çıktığı öğrenildi.