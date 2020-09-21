Konya'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 muvazzaf asker, 5 ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.