Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.