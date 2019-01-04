Konya'da FETÖ operasyonu! 60 gözaltı kararı

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Konya merkezli 26 ilde operasyon başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarda, elde edilen verilerden hareket eden Konya polisi örgütün TSK'daki yapılanmasına imamlık yaptıkları ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 kişiyi yakalamak için 26 ilde operasyon başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Konya merkezli 26 ilde önceden belirlenen adreslere bugün sabah eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar sürerken, gözaltıların olduğu bildirildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, şehir dışı talebe mesulü molla, , ümitçi, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, asistan, doktor, gezici doktor, ser doktor, gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.