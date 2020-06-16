Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.