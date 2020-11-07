Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri Kovid-19 gerekçesiyle yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, hak ve özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler, 8 Kasım saat 00.01'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.