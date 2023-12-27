Konya'da evinde silahla vurulan kişi öldü
Konya Beyşehir'de evinde silahla vurulan 61 yaşındaki Ali Kocamaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Müftü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde, ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALBİ DURDU, KURTARILAMADIFotoğraf. AA
Sağ baldırına mermi isabet ettiği belirlenen Ali Kocamaz'ın (61) kalbinin durduğu tespit edildi. AA'nın haberine göre; Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocamaz, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDIFotoğraf: İHA
Kocamaz'ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.