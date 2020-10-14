Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Erkol'un ağabeyi Mehmet Erkol, Bekir ve Tuba Erkol'un olaydan 4,5 ay öncesine kadar annesinin evinde oturduğunu, daha sonra kiralık eve taşındıklarını söyledi.
Kardeşi Bekir Erkol'un olaydan önceki akşam kendisine, geçinemediklerini ve ayrılacaklarını söylediğini ifade eden Mehmet Erkol, bunun üzerine "Olmuyorsa zorlamanın anlamı yok, ayrılırsınız." ifadesini kullandığını aktardı.
Tanık olarak dinlenen Bekir Erkol'un yeğeni Salih Erkol da amcasının, Tuba ile 16 yıllık evli olduğunu kaydetti.
Zaman zaman tartışmalarının olduğunu dile getiren Erkol, "Amcam, yengemin kendisini aldattığından şüphelenmişti." dedi.
Erkol çiftinin çocukları M.E'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de tanıkların, sanığın haksız tahrik indirimlerinden yararlanması amacıyla taraflı konuştuklarını ileri sürdü.
Tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep ettiklerini belirten Yavuzer, "Tanıklar, kurgulanmış şekilde, haksız tahrik indirimlerinden faydalandırmak için konuşuyorlar." şeklinde konuştu.
Sanık Bekir Erkol da olay günü eşi Tuba Erkol ile tartıştıklarını ifade ederek, "Niye böyle yaptığını sordum. 'Maddi ve manevi olarak beni tatmin etmiyorsun. Çöp kokuyorsun.' dedi." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
- Olay
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınmıştı.
Tutuklanan Erkol hakkında "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!