GÜNCELLEME - Konya'da duvar kırarak kuyumcu dükkanını soyan iki şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde, Ruhi D'ye ait kuaförün kilidini kırıp bitişiğindeki Mustafa A'nın kuyumcu dükkanından 200 bin lira değerinde altın çalan maskeli iki şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışma kapsamında, şüphelilerin olay yerinden kaçış istikametine doğru 15 kilometrelik alanda 100 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceledi.

Görüntülerden elde edilen bilgiler neticesinde şüphelilerin, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına kaçtığı belirlendi.

Bölgede yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin kaldıkları evi tespit eden ekipler, akşam saatlerinde düzenlediği baskında şüpheliler Recep U. (25) ve Kerim O'yu (24) gözaltına aldı.

Polis ekipleri evde yaptığı aramada, kuyumcu dükkanından çalınan 40 bilezik ve bileklik, 3 zincir, 34 kolye, 10 çift küpe, 92 yüzük, 9 beştaş yüzük, 26 tektaş yüzük ve 22 demo bileziği ele geçirdi.

Şüphelilerden Recep U'nun 18, Kerim O'nun ise 19 suç kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde iki gün önce, Ruhi D'ye ait kuaförün kilidini kırıp giren maskeli iki şüpheli, duvarı kırarak iş yerinin bitişiğindeki Mustafa A'ya ait kuyumcu dükkanından yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınla kayıplara karışmıştı.

