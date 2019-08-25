Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre olay; Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Taşağıl mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi'nde bir düğünde A.A. tutukluk yapan tabancası ile uğraştığı esnada, tabancanın ateş alması sonucunda yanında bulunan O.A.'yı başından O.Ö.'yü ise kolundan vurdu.

Başından vurularak ağır yaralanan O.A., kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kolundan yaralanan O.Ö.'nün ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Tabancaya el koyulurken şüpheli A.A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün alanında ise bir pankartta "Düğün alanları matem yeri olmasın. Düğünümüzde silah atmak yasaktır." yazılı olduğu dikkat çekti.