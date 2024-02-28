Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Canan (83) idaresindeki traktör, Tol Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ve Seydişehir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.