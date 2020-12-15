Konya'da devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

İlçeye bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, pancar yüklü traktörün, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda hızla yokuş aşağı indiği görülüyor.

Viraja yaklaştığında kontrolünü kaybeden sürücü, kaza yapacağını anlayınca son anda kendini traktörden aşağı atıyor.

Devrilen traktördeki pancarlar yola saçılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.