Konya'da dev kelebeğe büyük ilgi

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı kelebek bahçelerinden olan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip.Tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanı sunan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ayrıca farklı hayvan türleri ile 106 türde yaklaşık 20 bin bitki yer alıyor.Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip tropikal kelebek bahçesi, 45 farklı türde rengarenk binlerce kelebeğe ev sahipliği yapıyor.Tropikal iklim olması için 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nemin sabit tutulduğu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebekler Filipinler, Kenya, Kosta Rika gibi tropikal ülkelerden geliyor.Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nin en fazla dikkat çeken kelebeği ise Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetre kareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor. Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor. Kanatlarını ağır ağır çırptığı zaman adeta saldırıya geçecek bir kobra yılanını andırarak düşmanlarını korkutuyor."Konya Tropikal Kelebek Bahçesi pandemi döneminde de hizmetini ateş ölçümü, maske ve mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyor. Pazartesi günü hizmet vermeyen Tropikal Kelebek Bahçesi hafta içi 09.30-17.30 arasında ziyaret edilebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!