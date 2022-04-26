Depoda çıkan yangın 5 iş yerini küle çevirdi

Ereğli'nin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Yavuz Emre Özpekcan'a ait lastik deposunda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, lastiklerin bulunduğu depodaki yangın hızla yayıldı.

DHA'nın haberine göre; alevler kısa sürede bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Ekiplerin yoğun çabasıyla 5 iş yerindeki yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.