Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından kağıda Arapça "Halife Ebu Bekir el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah" yazılı fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, kağıdın paylaşılan hesabın Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 21 yaşındaki H.E.H. olduğunu belirledi. H.E.H., ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 yaşındaki H.E.H.'nin emniyetteki ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye ve 1 ay önce de Konya'ya geldim. Sosyal medyada tanıştığım birisi sosyal medya üzerinden bu yazıyı paylaşmamı istedi. Bunun karşılığında ise tanıştığım kişi para verecekti ama henüz para veren olmadı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E.H. "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.