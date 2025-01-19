Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

G.Y idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde, H.Ş yönetimindeki cip ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

AA'nın haberine göre; sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan F.Y, Y.Ş, Ü.Ş. ve S.Ş. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.