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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Konya Seydişehir'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.01.2025 - 00:19
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        Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        G.Y idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde, H.Ş yönetimindeki cip ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'nın haberine göre; sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan F.Y, Y.Ş, Ü.Ş. ve S.Ş. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Konya
        #haberler
        #seydişehir
        #Son dakika haberler
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