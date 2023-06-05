İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 POLİS MEMURU DA YARALANDI
Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.