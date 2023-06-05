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Konya'da çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı

Giriş: 05.06.2023 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da silahlı kavga! 7'si polis 11 kişi yaralandı - Konya haberleri
AA

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 POLİS MEMURU DA YARALANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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