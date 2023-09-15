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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü dini nikahlı eşini öldürdü

        Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü dini nikahlı eşini öldürdü

        Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Konya'da eklendi. Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, evde tartıştığı dini nikahlı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 06:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 06:25
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        Cezaevinden izinli çıkıp dini nikahlı eşini öldürdü
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        Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş, evinde tartıştığı dini nikanlı eşi Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet Ş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Damla Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Ş. evden kaçtı.

        AĞIR YARALI KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ

        Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Dakım, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Olayın ardından kaçan Neşet Ş.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaklaşık 8 yıldır hükümlü olduğu ve geçen pazartesi günü de kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Polis, cinayet şüphelisi Neşet Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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