Konya'nın belirli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime bugün ara verildi. Kar tatiline ilişkin açıklama. İşte, Bingöl'de kar tatili açıklaması...

DEREBUCAK VE DERBENT'DE KAR TATİLİ

Konya'nın iki ilçesinde daha eğitime bir gün ara verildi. Konya'nın Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bir çok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ederken, Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Pazartesi bir gün ara verildi. Diğer taraftan hamile ve engelli kamu personelleri de bir gün izinli sayılacak.