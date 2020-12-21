Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, M.K. (26),Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. silahla eşi Esma Nur K'ya ateş etti. M.K. daha sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esma Nur K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan M.K, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.