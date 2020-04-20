Konya merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden çevreye ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu caddede bulunan N.K, Y.Y, İ.R, F.E. ile N.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş açanların yakalanması için çalışma başlattı.