Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

İlçe Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eldeş Mahallesi'nin, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, karantina uygulamasının 25 Haziran tarihinden itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan kararın ardından jandarma ekiplerinin de mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Eldeş Mahallesi, 11 Haziran'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.